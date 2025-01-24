Військових техніків, які обслуговують західні системи ППО, переводять у піхоту, – нардеп

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Військових техніків, які обслуговують німецькі зенітні ракетні комплекси ППО і ПРО середнього радіусу дії IRIS-Т, переводять у піхоту

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

"В мене є інформація, що військових техніків, які обслуговують системи IRIS-Т, переводять у піхоту. За їх словами, приходять розпорядження на перевод або виключення з частини. Виникає питання: якщо техніків, які обслуговують західні системи ППО відправляють у піхоту, то хто буде замість них обслуговувати західне озброєння?", – написав Гончаренко.

Водночас Генштаб ЗСУ заявляв, що військові, яких навчали на західному озброєнні, не будуть переводити в піхоту.

Нагадаємо, раніше народні депутати та громадські активісти повідомили про переведення фахівців Повітряних сил у підрозділи інших родів військ, зокрема у піхоту. Наголошувалося, що це створює ризики для боєздатності авіаційних бригад.

Згодом у Генеральному штабі визнали, що "окремі категорії" особового складу Повітряних Сил, як і інших видів та родів ЗСУ, після підготовки у навчальних центрах справді посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові та інші війська.

Водночас у Генштабі зазначили, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, до піхотних підрозділів переводити не планували і не планують.

Президент Володимир Зеленський після появи інформації про переведення фахівців Повітряних сил ЗСУ у піхоту дав доручення не переводити людей, необхідних Повітряним силам для виконання завдань.