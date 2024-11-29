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29 листопада 2024, 16:10

Скандал з бракованими мінами: виробник провалив строки поставок, але хоче нові замовлення, – ЗМІ

29 листопада 2024, 16:10
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фото: Володимир Зеленський/Telegram
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Завод, з яким держава уклала контракти на постачання 500 тисяч 120-міліметрових мін для ЗСУ, затримує поставки. При цьому вже висуває пропозиції щодо контрактів на 2025 рік

Про це йдеться у матеріалі "Економічної правди", передає RegioNews.

Видання посилається на співрозмовників в Агенції оборонних закупівель Міноборони та Мінстратегпромі.

Раніше у Мінстратегпромі зазначали, що поверненню підлягають приблизно 24 тисячі мін. А це, мовляв, менш як 1% загальної кількості продукції, виробленої цього року. Однак за даними видання, до кінця року зазначений виробник у кращому разі виконає контракт на 35%. А з цих 35% виконаної частини контракту близько 16% непридатні та підлягають заміні.

Як зазначається, майже всю потребу у 120-міліметрових мінах для ЗСУ мали закрити одним контрактом на 500 тисяч штук від виробника, щодо спроможності якого від початку виникали сумніви. Держпідприємство, підпорядковане Мінстратегпрому, мало протерміновані та невиконані контракти з 2023 року, а директор підприємства і його менеджмент фігурують у кримінальних справах про зловживання службовим становищем.

Перші міни за контрактом мали б надійти до війська у квітні 2024-го і далі щомісяця рівними партіями. Однак перші партії почали надходити аж у червні. Лише восени почались постачання більш-менш великих партій. За даними ЕП, станом на кінець листопада ЗСУ передали трохи більше третини із законтрактованих 500 тисяч. Але військові почали масово скаржитись на якість мін.

За даними ЕП, у цього виробника були провали із постачаннями ще принаймні двох видів боєприпасів. Попри це, завод надсилає до АОЗ свої комерційні пропозиції на мільйони снарядів і мін, які він начебто готовий виготовити у 2025 році.

Нагадаємо, у Верховній Раді 26 листопада зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони України.

Це сталося після того, як Міністерство оборони відкликало вітчизняні снаряди для мінометів калібру 120 мм. До того військові скаржилися, що ці снаряди не вибухають і не долітають до цілі.

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