Технопарк Сил оборони поповнив роботизований всюдихід "Равлик"

фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ універсальну мобільну платформу — всюдихід "Равлик". Цей наземний роботизований комплекс (НРК) — повністю українська розробка

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві зауважили, що новітня платформа "Равлик" має невеликі розміри, її легко транспортувати на автомобільному причепі. При масі трохи більше пів тонни робот здатен перевозити декілька сотень кілограмів вантажу або тягнути майже двотонний причіп. Герметична пило- і вологозахищена платформа безвідмовно працює у складних погодних умовах. Електричний двигун і м’які всюдихідні шини платформи дозволяють їй рухатися безшумно.

"Завдяки конструктивним особливостям та впровадженням сучасних інженерних рішень "Равлик" без проблем долає бездоріжжя, трясовину, піщані насипи, неширокі канави та невисокі вертикальні перешкоди. Цього робота можна використовувати як універсальну платформу для виконання широкого спектра завдань", — йдеться в повідомленні Міноборони.

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