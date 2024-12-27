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27 грудня 2024, 06:35

На Запоріжжі Сили оборони знищили російський ЗРК "Тор-М2" вартістю $25 млн

27 грудня 2024, 06:35
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скріншот із відео
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На Запорізькому напрямку підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили російський зенітний ракетний комплекс "Тор-М2". Це сталося біля тимчасово окупованого села Зеленопіль Пологівського району

Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

Зазначається, що ворожий ЗРК уразили оператори 412-го ОББпС "NEMESIS". Пілоти показали, як ретельне планування та сучасні технології змінюють ситуацію на полі бою.

"Внаслідок критичних пошкоджень комплекс став непридатним для застосування. Вартість нового ЗРК становить близько 25 мільйонів доларів — ще одна серйозна втрата для російської системи ППО", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку грудня Сили оборони також знищили в Запорізькій області російський ЗРК "Тор М-2".

війна Запорізька область БПЛА ППО втрати росіян ЗРК Сили безпілотних систем Тор М-2
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