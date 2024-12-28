Технопарк Сил обороны пополнил роботизированный вездеход "Улитка"

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Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ универсальную мобильную платформу - вездеход "Улитка". Этот наземный роботизированный комплекс (НРК) - полностью украинская разработка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве заметили, что новейшая платформа "Улитка" имеет небольшие размеры, ее легко транспортировать на автомобильном прицепе. При массе немногим более полутонны робот способен перевозить несколько сотен килограммов груза или тянуть почти двухтонный прицеп. Герметичная пыле- и влагозащищенная платформа безотказно работает в сложных погодных условиях. Электрический двигатель и мягкие вездеходные шины платформы позволяют ей двигаться бесшумно.

"Благодаря конструктивным особенностям и внедрению современных инженерных решений "Улитка" без проблем преодолевает бездорожье, трясину, песчаные насыпи, неширокие канавы и невысокие вертикальные препятствия. Этот труд можно использовать как универсальную платформу для выполнения широкого спектра задач", — говорится в сообщении.

Напомним, на Рождество украинским защитникам был передан новый беспилотный авиационный комплекс "Щедрик".

Недавно ВСУ получили боевой модуль-пулемет "Wolly" и универсальный роботизированный наземный комплекс "CRAB-LS" украинского производства для логистики и эвакуации.

Также на вооружение ВСУ поступил украинский робот-пулемет "Droid TW 12.7".

Как известно, недавно на вооружение ВСУ поступил украинский бронетранспортер "Oncilla-Shturm".

Ранее Минобороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ дистанционно управляемый модуль отечественного производства "Пернач".