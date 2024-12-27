Українські військові знищили на півночі російську ДРГ: відео
Бійці ЗСУ знищили російську ДРГ на півночі України. Захисники зіштовхнулись з росіянами майже впритул
Про це повідомляє ОК "Північ" Сухопутних військ ЗСУ, передає RegioNews.
"Ворожа диверсійна група самовпевнено прокрадалася лісосмугою в тил українських позицій, але на її шляху опинилися піхотинці 32 ОМБр", – йдеться у повідомленні.
Українські військові майже впритул зіштовхнулись з окупантами.
"І в підсумку вийшли переможцями в цьому стрілецькому двобої", – констатували в ОК "Північ".
Нагадаємо, на Запорізькому напрямку підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили російський ЗРК "Тор-М2" вартістю 25 млн доларів.
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
Чорнобильська АЕС отримала ліцензію на переробку твердих радіоактивних відходів
27 грудня 2024, 11:47У Дніпрі легковик врізався в електроопору: стовп впав на авто, водія витягували рятувальники
27 грудня 2024, 11:38У Сумах поліція зупинила бус, забитий нелегальними ялинками
27 грудня 2024, 11:1256 тисяч неопізнаних тільки в Ростові. Скільки РФ втрачає свого біом'яса в Україні
27 грудня 2024, 10:56HIMARS прилетів на нараду: на Запоріжжі ліквідували трьох російських офіцерів
27 грудня 2024, 10:47В Україні збільшать термін військової підготовки мобілізованих, – Сирський
27 грудня 2024, 10:25На Полтавщині поблизу траси знайшли боєприпаси
27 грудня 2024, 10:12На Донеччині внаслідок обстрілів загинули три людини, ще двоє поранені
27 грудня 2024, 09:56На Запоріжжі розшукують водія, який на смерть збив людину та втік
27 грудня 2024, 09:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Всі блоги »