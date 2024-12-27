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27 грудня 2024, 21:00

Українські бійці вдарили по окупантах під Вовчанськом

27 грудня 2024, 21:00
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скріншот із відео
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На Харківщині воїни прикордонної бригади наступу "Форпост" виявили та знищили позицію російських окупантів під Вовчанськом

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Щоденна бойова робота захисників триває.

"Днями оператори БПЛА виявили двох ворожих піхотинців та відправили FPV-дроном їм трохи "куті", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Вовчанському напрямку воїни-прикордонники бригади наступу "Форпост" вполювали російську "буханку".

РФ війна прикордонники окупанти Харківська область втрати росіян Вовчанськ
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