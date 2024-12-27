Українські бійці вдарили по окупантах під Вовчанськом
На Харківщині воїни прикордонної бригади наступу "Форпост" виявили та знищили позицію російських окупантів під Вовчанськом
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Щоденна бойова робота захисників триває.
"Днями оператори БПЛА виявили двох ворожих піхотинців та відправили FPV-дроном їм трохи "куті", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Вовчанському напрямку воїни-прикордонники бригади наступу "Форпост" вполювали російську "буханку".
Українські військові знищили на півночі російську ДРГ: відеоВсі новини »
27 грудня 2024, 11:19HIMARS прилетів на нараду: на Запоріжжі ліквідували трьох російських офіцерів
27 грудня 2024, 10:47На Запоріжжі Сили оборони знищили російський ЗРК "Тор-М2" вартістю $25 млн
27 грудня 2024, 06:35
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
BMW розірвало на шматки: в ДТП на Рівненщині постраждали 3 людей
27 грудня 2024, 22:25На Львівщині судитимуть високопосадовця Держпродспоживслужби та інспекторів, які збирали "данину" з підприємців
27 грудня 2024, 21:35На Львівщині 19-річний водій на смерть збив пішохода
27 грудня 2024, 20:20Пливли до Молдови на надувному човні: на Вінниччині затримали переправника з ухилянтами
27 грудня 2024, 19:51На Київщині горів багатоквартирний будинок: загинули дві людини
27 грудня 2024, 19:16Стало відомо, хто з українців придбав під час війни Rolls-Royce вартістю понад €600 тисяч
27 грудня 2024, 18:45У Харкові судили російського шпигуна з паспортом Ізраїлю
27 грудня 2024, 18:31Стало відомо, скільки витратила Україна на утримання таборів для полонених росіян
27 грудня 2024, 18:12На Одещині чоловік влаштував стрілянину з рушниці у кафе, постраждали троє людей
27 грудня 2024, 17:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
Всі блоги »