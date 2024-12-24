На вооружение ВСУ поступил боевой модуль-пулемет "Wolly"

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Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ дистанционно управляемый боевой модуль "Wolly" украинского производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве отметили, что новейший комплекс "Wolly" оснащается пулеметом калибра 7,62 или 12,7 мм с боекомплектом с системой автоматической подачи патронов, тепловизором, системой автоматического обнаружения, распознавания и сопровождения целей.

"Отечественные оружейники воплотили в боевом модуле технологические решения, основанные на запросах из войск и реальном боевом опыте украинских защитников. Были учтен ряд предложений по способам управления модулем, автоматизации отдельных процессов его практического применения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что комплекс Wolly удобно транспортировать. Модуль относительно легок: поэтому к месту установки его может доставить один человек. В то же время, заряда аккумуляторов хватает на несколько дней боевой работы.

Напомним, ВСУ получили универсальный наземный роботизированный комплекс "CRAB-LS" украинского производства для логистики и эвакуации.

Также на вооружение ВСУ поступил украинский робот-пулемет "Droid TW 12.7".

Ранее сообщалось, что в ноябре арсенал ВСУ пополнили более 120 новых образцов вооружения и военной техники.

Как известно, недавно на вооружение ВСУ поступил украинский бронетранспортер "Oncilla-Shturm".

Ранее Минобороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ дистанционно управляемый модуль отечественного производства "Пернач".