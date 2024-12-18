Сім областей мають посилити роботу над фортифікаціями, — Сирський

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Сім областей України мають посилити роботу з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, передає RegioNews.

Сирський зазначив, що до будівництва фортифікацій залучені 21 обласна військова адміністрація та підрядні організації.

"Сім областей мусять посилити роботу на напрямку фортифікацій", — зазначив головнокомандувач, не уточнивши, про які регіони йдеться.

Сирський також повідомив, що будівництво інженерно-фортифікаційних споруд розподілене на три етапи. За його словами, наразі триває фінальний етап, у межах якого ЗСУ вже завершують реалізацію поставлених завдань, а Державній спеціальній службі транспорту потрібно прискорити роботу.

Головнокомандувач також наголосив, що обласні військові адміністрації мають активніше працювати в напрямку будівництва фортифікацій, особливо ешелонування їх у глибину.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення виділити ще 6 млрд гривень на будівництво фортифікацій у Харківській області.