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17 грудня 2024, 03:05

Україна має лазер "Тризуб", який здатен збивати ворожі літаки, — Сухаревський

17 грудня 2024, 03:05
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фото: LIGA.net
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Україна має лазерну зброю "Тризуб", яка здатна збивати ворожі повітряні цілі на висоті понад 2 км, серед яких і літаки

Про це командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Вадим Сухаревський заявив 16 грудня під час виступу на конференції "Європейська оборонна промисловість: перспективи співпраці з українською оборонною промисловістю", інформує Інтерфакс-Україна, передає RegioNews.

За його словами, нині Сили безпілотних систем масштабують і посилюють лазер.

"Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що має лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки. Проєкт працює, він справді є", – наголосив полковник Вадим Сухаревський.

Нагадаємо, 6 грудня Сили оборони отримали першу партію новітніх дронів-ракет "Пекло". Ця зброя вітчизняного виробництва вже має підтверджене бойове застосування.

Нещодавно Україна збільшила серійне виробництво ракет для комплексу "Нептун", які тепер мають розширені можливості. У виробництві дронів-ракет "Паляниця" також є просування.

Україна озброєння зброя ЗСУ Сили безпілотних систем лазер Тризуб
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