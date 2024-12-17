Україна має лазер "Тризуб", який здатен збивати ворожі літаки, — Сухаревський

фото: LIGA.net

Україна має лазерну зброю "Тризуб", яка здатна збивати ворожі повітряні цілі на висоті понад 2 км, серед яких і літаки

Про це командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Вадим Сухаревський заявив 16 грудня під час виступу на конференції "Європейська оборонна промисловість: перспективи співпраці з українською оборонною промисловістю", інформує Інтерфакс-Україна, передає RegioNews.

За його словами, нині Сили безпілотних систем масштабують і посилюють лазер.

"Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що має лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки. Проєкт працює, він справді є", – наголосив полковник Вадим Сухаревський.