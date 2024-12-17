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17 грудня 2024, 06:30

ЗСУ отримали на озброєння новий ударний дрон "SOVA"

17 грудня 2024, 06:30
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фото: Міністерство оборони України
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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ новий безпілотний літальний апарат вітчизняного виробництва. FPV-дрон дістав назву "SOVA 10"

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві зазначили, що кожна нова модель бойового БпЛА "SOVA 10" виготовляється з урахуванням технічних рекомендацій військових.

"Цей ударний дрон може нести бойове навантаження у кілька кілограмів та працювати у різних погодних умовах за широкого діапазону температур повітря", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у поточному році Міністерство оборони передало підрозділам ЗСУ понад 1,2 мільйона дронів різних типів. Йдеться про розвідувальні, ударні та FPV-дрони-камікадзе.

Як повідомлялося, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "ТОККО" вітчизняного виробництва. Ці дрони-камікадзе стійкі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Раніше арсенал ЗСУ поповнив мультифункціональний безпілотник вітчизняного виробництва "Чаклун". Дрон збудований за літаковою схемою.

озброєння війна Міноборони ЗСУ дрон БПЛА безпілотники
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