ЗСУ показали, як у грудні виглядає зруйнований росіянами Торецьк
Днями воїни 93-ї ОМБр, які обороняють Торецьк Донецької області, зафільмували поточний стан розбитого російськими обстрілами міста. Світлини зняли пілоти механізованого батальйону "Чорний Ворон"
Про це повідомляє 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр", передає RegioNews.
Зазначається, що захисники попри важкі погодні умови проводять безперервну розвідку у Торецьку. Між польотами воїни сушать дрони феном і майже не виходять з підвалу, щоб не "засвітити" ворогу своє місце розташування.
"Засніжений, зруйнований, у вогні та кіптяві. Так виглядає нині Торецьк. Ще одне місто, через яке проходить лінія фронту. І яке росіяни повністю зруйнували, щоби "освободіть", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у листопаді бійці 42-ї окремої механізованої бригади ЗСУ зафільмували, як наприкінці листопада 2024 року виглядає зруйнований російськими військами Торецьк.
Раніше аеророзвідка бригади "Хижак" патрульної поліції зафільмувала, як виглядає знищений російською окупаційною армією Торецьк у жовтні з висоти пташиного польоту.