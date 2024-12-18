фото: 93-тя ОМБр "Холодний Яр"

Про це повідомляє 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр", передає RegioNews.

Зазначається, що захисники попри важкі погодні умови проводять безперервну розвідку у Торецьку. Між польотами воїни сушать дрони феном і майже не виходять з підвалу, щоб не "засвітити" ворогу своє місце розташування.

"Засніжений, зруйнований, у вогні та кіптяві. Так виглядає нині Торецьк. Ще одне місто, через яке проходить лінія фронту. І яке росіяни повністю зруйнували, щоби "освободіть", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді бійці 42-ї окремої механізованої бригади ЗСУ зафільмували, як наприкінці листопада 2024 року виглядає зруйнований російськими військами Торецьк.

Раніше аеророзвідка бригади "Хижак" патрульної поліції зафільмувала, як виглядає знищений російською окупаційною армією Торецьк у жовтні з висоти пташиного польоту.