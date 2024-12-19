ВСУ получили роботизированный транспортер-вездеход для логистики и эвакуации "CRAB-LS"

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Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ универсальный наземный роботизированный комплекс "CRAB-LS" украинского производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве отметили, что новейший комплекс обладает бесшумным высокотяговым электрическим двигателем, вездеходными шинами, позволяющими преодолевать песчаные насыпи, болотистые участки, неглубокие рвы и препятствия.

"CRAB-LS предназначен для выполнения задач прежде всего логистического обеспечения - доставка на позиции необходимых средств, боеприпасов, снаряжения и эвакуации раненых. Также его можно использовать для установки боевых модулей и как транспортер в опасных зонах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что роботизированный комплекс "CRAB-LS" уже выполняет различные задачи для Сил обороны. как наземный дрон-камикадзе.

Напомним, на вооружение ВСУ поступил украинский робот-пулемет "Droid TW 12.7".

Ранее сообщалось, что в ноябре арсенал ВСУ пополнили более 120 новых образцов вооружения и военной техники.

Недавно на вооружение ВСУ поступил украинский бронетранспортер "Oncilla-Shturm".

Ранее Минобороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ дистанционно управляемый модуль отечественного производства "Пернач".