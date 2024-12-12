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12 грудня 2024, 07:40

ЗСУ отримали на озброєння новітні українські дрони-камікадзе "ТОККО"

12 грудня 2024, 07:40
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фото: Міністерство оборони України
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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "ТОККО" вітчизняного виробництва. Ці дрони-камікадзе стійкі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві додали, що новітні безпілотні авіаційні комплекси мають дві модифікації дронів, які відрізняються масою бойового навантаження.

"Перші дрони-камікадзе ТОККО вже випробували у реальному бою, вони успішно вразили ворожу техніку", — йдеться в повідомленні.

Елементи нових українських безпілотників мають захисне покриття, яке забезпечує стійкість роботи у складних польових умовах. Комплекс складається з:

  • наземної станції управління;
  • пульта керування;
  • окулярів пілота;
  • щогли та десятків безпілотників.

Нагадаємо, на озброєння ЗСУ надійшов український робот-кулемет "Droid TW 12.7".

Раніше повідомлялося, що в листопаді арсенал ЗСУ поповнили понад 120 нових зразків озброєння та військової техніки.

Як відомо, нещодавно на озброєння ЗСУ надійшов український бронетранспортер "Oncilla-Shturm".

Раніше Міноборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ дистанційно-керований модуль вітчизняного виробництва "Пернач".

Також Міноборони кодифікувало до постачання Силам оборони мультифункціональний безпілотник вітчизняного виробництва "Чаклун". Дрон збудований за літаковою схемою.

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