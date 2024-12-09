Понад 11 тисяч солдат, 200 ББМ і 50 танків: у ЗСУ назвали втрати росіян за тиждень
За минулий тиждень, із 1 по 8 грудня, Сили оборони України знищили близько 11 240 російських окупантів, а також 1 138 одиниць озброєння та військової техніки загарбників
Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.
За цей час суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:
- 50 танків;
- 202 бойових броньованих машини;
- 135 артилерійських систем;
- чотири установки ППО;
- 458 одиниць автотехніки;
- 16 одиниць спецтехніки.
"Крім цього, наші захисники знищили 5 ворожих ракет та 268 БпЛА ОТР", — зазначив Олександр Павлюк.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські втрати у війні перевищують 750 тисяч людей – 198 тисяч убитими та понад 550 тисяч пораненими.
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