Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ вітчизняний дрон "Чаклун"

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Міноборони кодифікувало і допустило до постачання мультифункціональний безпілотник вітчизняного виробництва "Чаклун". Дрон збудований за літаковою схемою

Про це передає RegioNews із посиланням на повідомлення Міноборони України.

Дрон досить компактний за розмірами, втім мультифункціональний. Може, зокрема, коригувати вогонь артилерії.

Завдяки використанню високотехнологічних матеріалів має стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Крім того, цей безпілотний комплекс використовує створений українськими програмістами спеціально для нього софт для управління.

Також зазначається, що для експлуатації цього дрона погані погодні умови не є стримуючим фактором.

Нагадаємо, раніше Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах оборонну осколкову гранату українського виробництва – аналог радянської Ф-1.