14:25  11 декабря
Украинцы нашли способ, как перевести "тысячу Зеленского" на банковскую карту
17:21  11 декабря
В Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 12 декабря
11:05  11 декабря
Во Львовской области действующий и бывший главы спецсуда требовали $1 млн от частной компании
UA | RU
UA | RU
12 декабря 2024, 07:40

ВСУ получили на вооружение новейшие украинские дроны-камикадзе "ТОККО"

12 декабря 2024, 07:40
Читайте також українською мовою
фото: Министерство обороны Украины
Читайте також
українською мовою

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "ТОККО" отечественного производства. Эти дроны-камикадзе устойчивы к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве добавили, что новейшие беспилотные авиационные комплексы имеют две модификации дронов, отличающихся массой боевой нагрузки.

"Первые дроны-камикадзе ТОККО уже опробовали в реальном бою, они успешно поразили вражескую технику", - говорится в сообщении.

Элементы новых украинских беспилотников имеют защитное покрытие, обеспечивающее устойчивость работы в сложных полевых условиях. Комплекс состоит из:

  • наземной станции управления;
  • пульта управления;
  • очков пилота;
  • мачты и десятков беспилотников.

Напомним, на вооружение ВСУ поступил украинский робот-пулемет "Droid TW 12.7".

Ранее сообщалось, что в ноябре арсенал ВСУ пополнили более 120 новых образцов вооружения и военной техники.

Как известно, недавно на вооружение ВСУ поступил украинский бронетранспортер "Oncilla-Shturm".

Ранее Минобороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ дистанционно управляемый модуль отечественного производства "Пернач".

Также Минобороны кодифицировало до поставки Силам обороны мультифункциональный беспилотник отечественного производства "Колдун". Дрон построен по самолетной схеме.

вооружение оружие Минобороны ВСУ дрон БПЛА
На Луганщине Силы обороны уничтожили танк, пушку и позиции оккупантов
11 декабря 2024, 06:10
На вооружение ВСУ поступил украинский робот-пулемет "Droid TW 12.7"
10 декабря 2024, 06:10
Более 11 тысяч солдат, 200 ББМ и 50 танков: в ВСУ назвали потери россиян за неделю
09 декабря 2024, 08:30
Все новости »
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
В детские сады на ТОТ Херсонщины приглашают российских военных, – ЦНС
12 декабря 2024, 07:10
Кто должен быть посредником в переговорах между Украиной и Россией
12 декабря 2024, 06:57
Ракетный удар по Запорожью: количество погибших снова выросло
12 декабря 2024, 06:44
Во Львовской области мужчину осудили на четыре года за уклонение от мобилизации
12 декабря 2024, 06:07
На Днепропетровщине горел двухэтажный дом: погибла 4-летняя девочка
12 декабря 2024, 05:05
В Запорожье легковушка насмерть сбила на переходе женщину
12 декабря 2024, 04:10
На Франковщине мужчина угнал авто, чтобы привезти в монастырь козу
12 декабря 2024, 03:15
На Винниччине в водоеме обнаружили тело человека
12 декабря 2024, 02:00
Житель Днепропетровщины пытался незаконно попасть в Румынию, но заблудился в горах и замерз
12 декабря 2024, 01:29
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Все публикации »
Валерий Чалый
Петр Шуклинов
Павел Казарин
Все блоги »