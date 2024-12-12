ВСУ получили на вооружение новейшие украинские дроны-камикадзе "ТОККО"

фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "ТОККО" отечественного производства. Эти дроны-камикадзе устойчивы к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве добавили, что новейшие беспилотные авиационные комплексы имеют две модификации дронов, отличающихся массой боевой нагрузки.

"Первые дроны-камикадзе ТОККО уже опробовали в реальном бою, они успешно поразили вражескую технику", - говорится в сообщении.

Элементы новых украинских беспилотников имеют защитное покрытие, обеспечивающее устойчивость работы в сложных полевых условиях. Комплекс состоит из:

наземной станции управления;

пульта управления;

очков пилота;

мачты и десятков беспилотников.

Напомним, на вооружение ВСУ поступил украинский робот-пулемет "Droid TW 12.7".

Ранее сообщалось, что в ноябре арсенал ВСУ пополнили более 120 новых образцов вооружения и военной техники.

Как известно, недавно на вооружение ВСУ поступил украинский бронетранспортер "Oncilla-Shturm".

Ранее Минобороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ дистанционно управляемый модуль отечественного производства "Пернач".

Также Минобороны кодифицировало до поставки Силам обороны мультифункциональный беспилотник отечественного производства "Колдун". Дрон построен по самолетной схеме.