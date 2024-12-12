ВСУ получили на вооружение новейшие украинские дроны-камикадзе "ТОККО"
Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "ТОККО" отечественного производства. Эти дроны-камикадзе устойчивы к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В ведомстве добавили, что новейшие беспилотные авиационные комплексы имеют две модификации дронов, отличающихся массой боевой нагрузки.
"Первые дроны-камикадзе ТОККО уже опробовали в реальном бою, они успешно поразили вражескую технику", - говорится в сообщении.
Элементы новых украинских беспилотников имеют защитное покрытие, обеспечивающее устойчивость работы в сложных полевых условиях. Комплекс состоит из:
- наземной станции управления;
- пульта управления;
- очков пилота;
- мачты и десятков беспилотников.
Напомним, на вооружение ВСУ поступил украинский робот-пулемет "Droid TW 12.7".
Ранее сообщалось, что в ноябре арсенал ВСУ пополнили более 120 новых образцов вооружения и военной техники.
Как известно, недавно на вооружение ВСУ поступил украинский бронетранспортер "Oncilla-Shturm".
Ранее Минобороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ дистанционно управляемый модуль отечественного производства "Пернач".
Также Минобороны кодифицировало до поставки Силам обороны мультифункциональный беспилотник отечественного производства "Колдун". Дрон построен по самолетной схеме.