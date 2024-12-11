На Луганщині Сили оборони знищили танк, гармату та позиції окупантів

фото: ДПСУ

Протягом тижня у Луганській області прикордонники бригади "Помста" завдали окупантам серйозних втрат у районі Кремінної та Серебрянського лісництва. Серед знищеного – танк, гармата та десятки ворожих позицій

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

По ворогу ефективно відпрацювали пілоти підрозділу РУБпАК "Фенікс". Зазначається, що спритність і професіоналізм операторів дронів забезпечують ефективну роботу з високоточною зброєю, що завдає ворогу відчутних втрат

"Знищено танк, гармату та 8 одиниць автотранспорту ворога; ліквідовано пункт управління БпЛА; зруйновано польовий склад боєкомплекту та пально-мастильних матеріалів; знищено десятки позицій противника та значну кількість окупантів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Луганщині Сили оборони розбомбили дронами позиції та техніку росіян.