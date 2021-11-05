В Одесі поліцейські розшукують водія, який збив на смерть підлітка
В Одесі правоохоронці розшукують водія легкового автомобіля Opel, який збив на смерть на пішохідному переході двох людей, внаслідок чого один загинув, другий госпіталізований з переломом ноги
Про це повідомила пресслужба Одеського районного управління поліції №1, передає RegioNews.
На людей водій легковика наїхав на пішохідному переході. Внаслідок наїзду на двох пішоходів автомобіля Opel загинула 15-річна дівчина та травмований 21-річний хлопець. Його доставили до лікарні з переломом ноги. З місця дорожньо-транспортної пригоди водій втік, - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці запровадили операцію "Перехоплення" та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки тими, що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Станом на 21.00 учорашнього вечора поліцейські виявили зазначений автомобіль (Opel) на вулиці Луніна. Поліцейську операцію "Перехоплення" знято, проте розшук зловмисника триває.
Як повідомлялося, "мажор", який влаштував смертельну ДТП у Харкові, відмовився здавати кров на аналізи.
Раніше, 1 листопада, на Київщині п'яний поліцейський потрапив у ДТП, загинула людина.