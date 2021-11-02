Від 5 листопада в Україні запрацюють ще 18 комплексів автофіксації ПДР
В Україні запрацюють ще 18 камер автофіксації порушень ПДР – у Херсоні, Одесі, Хмельницькому та на Запоріжжі
Про це повідомляє пресслужба МВС, передає RegioNews.
Нові камери запрацюють у:
місті Херсоні:
вул. Нафтовиків, 4 напрямок спрямування приладу вул. Адмірала Макарова;
вул. Нафтовиків, 13 напрямок спрямування приладу вул. Івана Богуна;
вул. Перекопська, 163 напрямок спрямування приладу вул. 28-ї Армії;
Бериславське шосе, 46 напрямок спрямування приладу вул. Урожайна.
місті Одесі:
Південна дорога, 2 напрямок спрямування приладу Миколаївська дорога;
Південна дорога, 39 напрямок спрямування приладу вул. Семена Палія;
вул. Семена Палія, 80 напрямок спрямування приладу вул. Академіка Заболотного;
Миколаївська дорога, 205 напрямок спрямування приладу вул. Лиманна;
просп. Небесної Сотні, 4 напрямок спрямування приладу вул. Левітана;
Миколаївська дорога, 287 напрямок спрямування приладу Південна дорога;
просп. Шевченка, 4-А напрямок спрямування приладу вул. Семінарська;
просп. Добровольського, 123-А напрямок спрямування приладу вул. Генерала Бочарова;
вул. Семена Палія, 25-А напрямок спрямування приладу Південна дорога.
місті Хмельницькому:
Вінницьке шосе, 8/1 напрямок спрямування приладу вул. Молдавська;
вул. Кам’янецька, 132 напрямок спрямування приладу вул. Житецького;
просп. Миру, 65 напрямок спрямування приладу Старокостянтинівське шосе.
Запорізькій області:
на 526 км+613 автодороги Н-08 напрямок спрямування приладу м. Маріуполь;
на 2 км+372 автодороги Н-15 напрямок спрямування приладу м. Донецьк.
Як повідомлялося, з 1 листопада в Україні діють нові правила дорожнього руху.