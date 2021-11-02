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02 листопада 2021, 20:41 4

Від 5 листопада в Україні запрацюють ще 18 комплексів автофіксації ПДР

02 листопада 2021, 20:41 4
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Фото з відкритих джерел
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В Україні запрацюють ще 18 камер автофіксації порушень ПДР – у Херсоні, Одесі, Хмельницькому та на Запоріжжі

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає RegioNews.

Нові камери запрацюють у:

місті Херсоні:

вул. Нафтовиків, 4 напрямок спрямування приладу вул. Адмірала Макарова;

вул. Нафтовиків, 13 напрямок спрямування приладу вул. Івана Богуна;

вул. Перекопська, 163 напрямок спрямування приладу вул. 28-ї Армії;

Бериславське шосе, 46 напрямок спрямування приладу вул. Урожайна.

місті Одесі:

Південна дорога, 2 напрямок спрямування приладу Миколаївська дорога;

Південна дорога, 39 напрямок спрямування приладу вул. Семена Палія;

вул. Семена Палія, 80 напрямок спрямування приладу вул. Академіка Заболотного;

Миколаївська дорога, 205 напрямок спрямування приладу вул. Лиманна;

просп. Небесної Сотні, 4 напрямок спрямування приладу вул. Левітана;

Миколаївська дорога, 287 напрямок спрямування приладу Південна дорога;

просп. Шевченка, 4-А напрямок спрямування приладу вул. Семінарська;

просп. Добровольського, 123-А напрямок спрямування приладу вул. Генерала Бочарова;

вул. Семена Палія, 25-А напрямок спрямування приладу Південна дорога.

місті Хмельницькому:

Вінницьке шосе, 8/1 напрямок спрямування приладу вул. Молдавська;

вул. Кам’янецька, 132 напрямок спрямування приладу вул. Житецького;

просп. Миру, 65 напрямок спрямування приладу Старокостянтинівське шосе.

Запорізькій області:

на 526 км+613 автодороги Н-08 напрямок спрямування приладу м. Маріуполь;

на 2 км+372 автодороги Н-15 напрямок спрямування приладу м. Донецьк.

Як повідомлялося, з 1 листопада в Україні діють нові правила дорожнього руху.

Також в Україні хочуть позбавляти водійських прав за перевищення швидкості.

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