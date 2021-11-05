08:44  05 ноября
Почти 26,5 тысяч новых случаев COVID-19 в Украине за сутки, больше всего - на Днепропетровщине
09:29  04 ноября
В "желтой" зоне карантина стало на одну область больше - Минздрав
08:04  05 ноября
Сутки в ООС: девять обстрелов украинских позиций оккупантами
UA | RU
UA | RU
05 ноября 2021, 08:22 409

В Одессе полицейские разыскивают водителя, сбившего насмерть подростка

05 ноября 2021, 08:22 409
Читайте також українською мовою
Фото Нацполиции
Читайте також
українською мовою

В Одессе правоохранители разыскивают водителя легкового автомобиля Opel, который сбил насмерть на пешеходном переходе двух человек, в результате чего один погиб, второй госпитализирован с переломом ноги

Об этом сообщила пресс-служба Одесского районного управления полиции №1, передает RegioNews.

На людей водитель легковушки наехал на пешеходном переходе. В результате наезда на двух пешеходов автомобиля Opel погибла 15-летняя девушка и травмирован 21-летний парень. Его доставили в больницу с переломом ноги. С места дорожно-транспортного происшествия водитель скрылся, - говорится в сообщении.

Правоохранители ввели операцию "Перехват" и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности руководящими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на 21.00 вчерашнего вечера полицейские обнаружили указанный автомобиль (Opel) на улице Лунина. Полицейская операция "Перехват" снята, однако розыск злоумышленника продолжается.

Как сообщалось, "мажор", устроивший смертельное ДТП в Харькове, отказался сдавать кровь на анализы.

Ранее, 1 ноября, на Киевщине пьяный полицейский попал в ДТП, погиб человек.

Одесса ДТП полиция погибшие розыск

Государственная исполнительная служба впервые изъяла автомобиль за неуплату штрафов
04 ноября 2021, 22:00
На Днепропетровщине полицейские "отмазывали" правонарушителей в обмен на многомиллионную "благодарность"
04 ноября 2021, 12:09
С 5 ноября в Украине заработают еще 18 комплексов автофиксации ПДД
02 ноября 2021, 20:41
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Победа "слуги" Войцеховского на Черкасщине: плюсы и минусы для партии Зеленского
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua