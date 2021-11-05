В Одессе полицейские разыскивают водителя, сбившего насмерть подростка
В Одессе правоохранители разыскивают водителя легкового автомобиля Opel, который сбил насмерть на пешеходном переходе двух человек, в результате чего один погиб, второй госпитализирован с переломом ноги
Об этом сообщила пресс-служба Одесского районного управления полиции №1, передает RegioNews.
На людей водитель легковушки наехал на пешеходном переходе. В результате наезда на двух пешеходов автомобиля Opel погибла 15-летняя девушка и травмирован 21-летний парень. Его доставили в больницу с переломом ноги. С места дорожно-транспортного происшествия водитель скрылся, - говорится в сообщении.
Правоохранители ввели операцию "Перехват" и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности руководящими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
По состоянию на 21.00 вчерашнего вечера полицейские обнаружили указанный автомобиль (Opel) на улице Лунина. Полицейская операция "Перехват" снята, однако розыск злоумышленника продолжается.
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