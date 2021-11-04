На Дніпропетровщині поліцейські "відмазували" правопорушників в обмін на багатомільйонну "подяку"

Нацполіція

Правоохоронці Дніпропетровщини затримали 11 поліцейських за підозрою у систематичній «допомозі» правопорушникам в уникненні відповідальності в обмін на неправомірну вигоду. Зловмисників було затримано «на гарячому».

Про це пише RegioNews з посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції

За даними слідства, поліцейські з добровільної згоди, за координації свого керівництва, щомісяця "збирали" понад 3 000 000 гривень неправомірної вигоди з місцевих фермерів, підприємців, співробітників залізниці. А також – з осіб, які займаються незаконною вирубкою лісу та водіїв, яких виявили за кермом у стані сп’яніння. До корупційної схеми поліцейські залучили колегу – 25-річного слідчого поліції. Задля безпеки дотримувалися заходів конспірації: хабарі отримували на банківські картки через посередників, а суми називали завуальовано.

До вимагання та отримання неправомірної вигоди були причетні начальник і співробітники відділу реагування патрульної поліції (ВРПП), а також слідчий поліції Кривого Рогу. Вчинення корупційного злочину інкриміновано 11 поліцейським.

За цим фактом Дніпропетровською обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували 10 епізодів злочинної діяльності фігурантів.

За фізичної підтримки бійців відділів швидкого реагування Департаменту внутрішньої безпеки та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції правоохоронці затримали трьох учасників злочинної схеми: начальника ВРПП – на одержанні 10 000 гривень, його підлеглого – на 10 000 гривень та слідчого поліції – на 20 000 гривень. Поліцейських затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Оперативники ДВБ та слідчі ДБР провели 17 санкціонованих обшуків за місцем несення служби і проживання фігурантів. Вилучено банківські картки, мобільні телефони, гроші. Дніпропетровською обласною прокуратурою погоджено оголошення про підозру 11 поліцейським. У разі доведення вини їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Тривають подальші слідчі дії.