"Мажор", який влаштував смертельну ДТП у Харкові, відмовився здавати кров на аналізи

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Микола Харківський після смертельної ДТП, що сталася у Харкові 26 жовтня, відмовився від добровільної здачі крові на аналіз

Як передає RegioNews, про це повідомив представник родини загиблого водія Chevrolet Ігор Черняк.

"Безумовно, це його право за законом. Але у сторони слідства є право звернутися до суду для примусового відбору біологічних зразків. І поки що це право - не реалізовано!" - повідомив Черняк.

На його думку, аналіз міг би "повністю виключити присутність будь-яких речовин, що прямо впливають на кваліфікацію злочину".

Черняк також повідомив, о наразі слідство зібрало достатньо доказів того, що за кермом автівки перебував саме 16-річний Микола Харківський. У справі, за його даними, оперативно призначили низку експертиз. Правоохоронці шукають свідків аварії.

Нагадаємо, у Харкові ввечері 26 жовтня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Infiniti, Chevrolet і Skoda. Автомобіль марки Infiniti виїхав на червоне світло і вчинив зіткнення з автомобілем марки Chevrolet Aveo червоного кольору, а також з іншим автомобілем, марки Skoda.

Національна поліція відкрила кримінальне провадження по факту смертельної ДТП, що сталася вночі у Харкові. Керував автомобілем Infiniti 16-річний водій. Винуватцем резонансної аварії є Микола Харківський, 2005 року народження, який мешкає в Харкові. Дороге авто він отримав нещодавно в подарунок від батьків, а 18 вересня його зупиняли патрульні через порушення правил дорожнього руху та водіння без посвідчення водія.

Начальник відділу ГУНП України в Харківській області Олександр Умніков розповів, що 16-річний Микола Харківський, який скоїв смертельну ДТП у Харкові, у момент аварії на проспекті Гагаріна був тверезим.