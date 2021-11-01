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01 листопада 2021, 16:49 79

На Київщині п'яний поліцейський потрапив у ДТП, загинула людина

01 листопада 2021, 16:49 79
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Фото: пресслужба Київської обласної прокуратури
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В місті Біла Церква повідомили про підозру поліцейському патрульної поліції, який керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілому (ч. 3 ст. 286-1 КК України)

ДТП сталося вночі 28 жовтня, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, 20-річний підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля "FORD SCORPIO", разом зі своїм знайомим їхали по бульвару Олександрійському в м. Біла Церква. Водій не впорався з керуванням та врізався в електроопору, за межами проїжджої частини.

В результаті аварії 19-річний пасажир автомобіля отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікувальної установи, де наступного дня помер.

Нагадаємо, у Запоріжжі в під'їзді будинку знайшли чоловіка у крові і з відрізаним вухом.

ДТП смерть поліція аварія Київська область

 
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