На Київщині п'яний поліцейський потрапив у ДТП, загинула людина

Фото: пресслужба Київської обласної прокуратури

В місті Біла Церква повідомили про підозру поліцейському патрульної поліції, який керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілому (ч. 3 ст. 286-1 КК України)

ДТП сталося вночі 28 жовтня, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, 20-річний підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля "FORD SCORPIO", разом зі своїм знайомим їхали по бульвару Олександрійському в м. Біла Церква. Водій не впорався з керуванням та врізався в електроопору, за межами проїжджої частини.

В результаті аварії 19-річний пасажир автомобіля отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікувальної установи, де наступного дня помер.

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