Державна виконавча служба вперше вилучила автомобіль за несплату штрафів

Фото Facebook Гайченка

У водія, який не сплачував штрафи за перевищення швидкості, Державна виконавча служба вперше вилучила автомобіль

Про це повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко у Facebook, передає RegioNews.

Сказано – зроблено. Перший вилучений у Харкові автомобіль у рамках нової ініціативи Мін’юсту спільно з МВС щодо наведення ладу на дорогах наших міст. Цей горе-автомобіліст має ще й 80 тисяч боргу за нетверезе водіння. 2 епізоди. Ймовірно, напідпитку швидка їзда йому видавалася ще більш цікавою та безпечною, - написав Гайченко.

Заступник міністра додав, що порушником виявився 32-річний громадянин Нігерії.

Раніше Державна виконавча служба попереджала, що вилучатиме транспортні засоби у водіїв-боржників, які не сплачують штрафи за суттєве перевищення швидкості на міських автошляхах.

Як повідомлялося, в Україні хочуть позбавляти водійських прав за перевищення швидкості.

Також від 5 листопада в Україні запрацюють ще 18 комплексів автофіксації ПДР.