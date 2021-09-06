У Кривому Розі спростували версію Монастирського про причини смерті мера Павлова

Фото з відкритих джерел

Керівник юридичного відділу Криворізького міськвиконкому заперечив ймовірність самогубства міського голови Павлова через нібито численні перевірки та аудит: перевірки не стосувалися періоду, коли Павлов обіймав посаду мера

Про це заявив начальник юридичного відділу міськвиконкому Максим Кудін, передає RegioNews з посиланням на Перший Міський.

Видання нагадує, що 6 вересня розповсюдилось повідомлення міністра МВС Дениса Монастирського стосовно того, що попередня основна версія смерті К. Павлова – самогубство. Але слідство триває і його офіційні результати будуть озвучені виключно на брифінгу, дата якого ще не відома. При цьому, за словами міністра Монастирського, довести колишнього мера Кривого Рогу до самогубства нібито могли перевірки та аудит бюджету.

Керівник юридичного відділу міськвиконкому спростував інформацію – перевірки не стосуються періоду, коли мер Павлов займав свою посаду.

Відносно заяви міністра МВС про проведені перевірки в Криворізькому міськвиконкомі повідомляю. У період з 2014 по 2019 рік міськрада Кривого Рогу пережила більше 500 перевірок, які були надіслані Порошенко і Луценко. 2020 рік був відносно спокійний. Навесні 2021 року було дано команду "фас" проти трьох міст – Києва, Кривого Рогу та Черкас. До нас прибула "зондер-команда" близько 100 чоловік з усіх областей України та від усіх контролюючих органів, які існують. Особливо вони активізувалися після смерті Костянтина Юрійовича Павлова, в останні три тижні. Поки остаточних актів немає, ми бачили тільки попередні. Трохи пізніше ми публічно прокоментуємо кожну цифру. Зараз можу тільки порекомендувати міністру МВС та політтехнологам від влади не намагатися пов'язати це зі смертю Костянтина Павлова, адже "зондер-командою" проводиться перевірка саме періоду, коли Костянтин Юрійович ще не був мером і відповідно це не могло його стосуватися, – підкреслив Кудін.

Як повідомлялося, У МВС назвали причину загибелі мера Кривого Рогу: попередньо самогубство.

Нагадаємо, 15 серпня знайшли вбитим мера Кривого рогу Костянтина Павлова.

Через це У поліції розглядають три версії загибелі мера Кривого Рогу: самогубство, вбивство та необережне поводження зі зброєю.

Згодом з'ясувалося, що у поліції назвали ще одну версію смерті мера Кривого Рогу: його могли довести до самогубства.