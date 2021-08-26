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26 серпня 2021, 13:01 350

У мережі оприлюднено відео з камер спостереження в будинку, де загинув мер Кривого Рога

26 серпня 2021, 13:01 350
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Фото з відкритих джерел
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У мережі з'явилося повне відео з камер відеоспостереження будинку в селі Вільне, де знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлов

У мережі з'явилося повне відео з камер відеоспостереження будинку в селі Вільне, де знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Про це пише RegioNews з посиланням на YouTube-канал блогера Олега Ермолинского.

"4 ракурсу по 2 години кожен. На цих відео відображені останні 100 з гаком хвилин життя Костянтина Юрійовича Павлова. Я не закликаю нікого ні до яких висновків або умовиводів. Дивіться відео самі і нехай кожен сам для себе вирішить, це було вбивство або суїцид", — прокоментував відео автор публікації.

Нагадаємо, тіло Костянтина Павлова знайшли на порозі його особняка в селі Вільне, в неділю, 15 серпня. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Поліція розглядає кілька версій події. Серед них і самогубство Павлова

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