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16 серпня 2021, 11:01 67

У поліції назвали ще одну версію смерті мера Кривого Рогу

16 серпня 2021, 11:01 67
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Фото з відкритих джерел
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Поліція Дніпропетровщини оприлюднила ще одну версію смерті мера Кривого рогу Костянтина Павлова. Його могли довести до самогубства

Як передає RegioNews, про це заявив на брифінгу заступник начальника поліції в Дніпропетровській області Олег Сліпчук.

На питання, чи розглядають версію доведення до самогубства, крім трьох уже озвучених, Сліпчук сказав: "Так, не виключається і така версія".

"Будь-яка версія буде зараз розглядатись та перевірятись. Призначено комплексну експертизу", - повідомив він.

Нагадаємо, що слідство розглядає три версії смерті політика:

самогубство,

вбивство,

необережне поводження зі зброєю.

Мера Кривого Рогу Костянтина Палова напередодні знайшли мертвим у власному будинку. Пізніше поліція підтвердила його загибель і розпочала кримінальне провадження.

Увечері президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю мера Кривого Рога Костянтина Павлова.

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