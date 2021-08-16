У поліції назвали ще одну версію смерті мера Кривого Рогу
Поліція Дніпропетровщини оприлюднила ще одну версію смерті мера Кривого рогу Костянтина Павлова. Його могли довести до самогубства
Як передає RegioNews, про це заявив на брифінгу заступник начальника поліції в Дніпропетровській області Олег Сліпчук.
На питання, чи розглядають версію доведення до самогубства, крім трьох уже озвучених, Сліпчук сказав: "Так, не виключається і така версія".
"Будь-яка версія буде зараз розглядатись та перевірятись. Призначено комплексну експертизу", - повідомив він.
Нагадаємо, що слідство розглядає три версії смерті політика:
самогубство,
вбивство,
необережне поводження зі зброєю.
Мера Кривого Рогу Костянтина Палова напередодні знайшли мертвим у власному будинку. Пізніше поліція підтвердила його загибель і розпочала кримінальне провадження.
Увечері президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю мера Кривого Рога Костянтина Павлова.