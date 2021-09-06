В Кривом Роге опровергли версию Монастырского о причинах смерти мэра Павлова

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Об этом заявил начальник юридического отдела горисполкома Максим Кудин, передает RegioNews со ссылкой на Первый Городской.

Издание напоминает, что 6 сентября распространилось сообщение министра МВД Дениса Монастырского относительно того, что предыдущая основная версия смерти К. Павлова – самоубийство. Но следствие продолжается и его официальные результаты будут озвучены исключительно на брифинге, дата которого еще не известна. При этом, по словам министра Монастырского, довести бывшего мэра Кривого Рога до самоубийства якобы могли проверки и аудит бюджета.

Руководитель юридического отдела горисполкома опроверг информацию – проверки не касаются периода, когда мэр Павлов занимал свою должность.

Относительно заявления министра МВД о проведенных проверках в Криворожском горисполкоме сообщаю. В период с 2014 по 2019 год горсовет Кривого Рога пережил более 500 проверок, которые были направлены Порошенко и Луценко. 2020 год был относительно спокоен. Весной 2021 года была дана команда "фас" против трех городов – Киева, Кривого Рога и Черкасс. К нам прибыла "зондер-команда" около 100 человек из всех областей Украины и от всех контролирующих органов, которые существуют. Особенно они активизировались после смерти Константина Юрьевича Павлова, в последние три недели. Пока окончательных актов нет, мы видели только предыдущие. Чуть позже мы публично прокомментируем каждую цифру. Сейчас могу только порекомендовать министру МВД и политтехнологам от власти не пытаться связать это со смертью Константина Павлова, ведь "зондер-командой" проводится проверка именно периода, когда Константин Юрьевич еще не был мэром и, соответственно, это не могло его касаться, – подчеркнул Кудин.

Как сообщалось, в МВД назвали причину гибели мэра Кривого Рога: предварительно самоубийство.

Напомним, 15 августа нашли убитым мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Из-за этого в полиции рассматривают три версии гибели мэра Кривого Рога: самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием.

Впоследствии выяснилось, что в полиции назвали еще одну версию смерти мэра Кривого Рога: его могли довести до самоубийства.