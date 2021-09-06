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06 вересня 2021, 11:16 1069

У МВС назвали причину загибелі мера Кривого Рогу: попередньо самогубство

06 вересня 2021, 11:16 1069
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Фото: пресслужба Слуги народу/Facebook
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Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє, що у справі про загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова слідство попередньо говорить про самогубство глави міста

Про це глава МВС розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

"Попередньо ми можемо говорити про самогубство. Фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство. Але є зовнішні чинники, які вже встановлені: проводився ряд масштабних перевірок, аудит бюджету міста і були виявлені серйозні зловживання", - повідомив Монастирський.

Міністр додав: "Це один з тих моментів, коли відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи. В даному випадку - мер".

Нагадаємо, тіло Костянтина Павлова знайшли на порозі його особняка в селі Вільне, у неділю, 15 серпня. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Поліція розглядає кілька версій події. Серед них і самогубство Павлова.

Президент України Володимир Зеленський взяв розслідування справи під особистий контроль.

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