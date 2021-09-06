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06 вересня 2021, 10:35 220

Міністр внутрішніх справ ініціював управлінський та фінансовий аудит у відомстві

06 вересня 2021, 10:35 220
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Фото з відкритих джерел
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Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє про початок проведення управлінського та фінансового аудиту в відомстві для розуміння роботи системи

Про це розповів глава МВС Денис Монастирський, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він пояснив, що пауза в його публічності після призначення міністром була свідомою.

У багато процесів треба вникнути, розібратися, глибше зрозуміти, як працює система, щоб запропонувати ракурс змін, - пояснив Монастирський.

У цьому контексті він зазначив, що "будь-яку управлінську справу необхідно розпочинати з аудиту".

Щоб розуміти, де перебуваєш, що необхідно змінювати, впроваджувати, викорінювати. Тому, за моїм дорученням, наразі розпочато управлінський і фінансовий аудит МВС, адже це величезна структура, у якій працює 350 тисяч осіб, - сказав Монастирський.

За словами міністра, він уже готовий представити громадськості великі системні проєкти.

Як повідомлялося, 16 липня Рада призначила Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

Майже одразу було заявлено, що глава МВС Монастирськиий на місяць зникне з інформаційного поля.

Денис Монастирський МВС аудит міністр перевірки

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