Міністр внутрішніх справ ініціював управлінський та фінансовий аудит у відомстві
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє про початок проведення управлінського та фінансового аудиту в відомстві для розуміння роботи системи
Про це розповів глава МВС Денис Монастирський, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Він пояснив, що пауза в його публічності після призначення міністром була свідомою.
У багато процесів треба вникнути, розібратися, глибше зрозуміти, як працює система, щоб запропонувати ракурс змін, - пояснив Монастирський.
У цьому контексті він зазначив, що "будь-яку управлінську справу необхідно розпочинати з аудиту".
Щоб розуміти, де перебуваєш, що необхідно змінювати, впроваджувати, викорінювати. Тому, за моїм дорученням, наразі розпочато управлінський і фінансовий аудит МВС, адже це величезна структура, у якій працює 350 тисяч осіб, - сказав Монастирський.
За словами міністра, він уже готовий представити громадськості великі системні проєкти.
Як повідомлялося, 16 липня Рада призначила Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.