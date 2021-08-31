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31 серпня 2021, 11:42 116

Екссекретар Криворізької міськради від "Слуг народу" відмовився від депутатського мандата

31 серпня 2021, 11:42 116
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Екс-секретар міськради та в. о. мера Кривого Рогу Олександр Котляр, який представляє партію "Слуга народу" заявив про складання депутатських повноважень

Про це пише RegioNews з посиланням на Перший Криворізький

Минулого тижня Олександр Котляр відмовився від посади секретаря міськради і, автоматично в.о. мера міста. Новим секретарем міськради Кривого Рогу став багаторічний ексмер міста Юрій Вілкул.

Фракція депутатів "Слуги народу" у Криворізькій міській раді назвала відмову Котляра зрадою.

Нагадаємо, що Котляр фактично очолив Кривий Ріг після загибелі мера міста Костянтина Павлова

Однак минулого тижня відмовився від посади секретаря Криворізької міськради, а, отже, перестав бути в.о. мера міста. Це рішення було підтримане тамтешнім депутатським корпусом. Після цього депутати обрали новим секретарем та, за сумісництвом в.о. мера Юрія Вілкула

RegioNews розібрався у наслідках для міста загибелі Костянтина Павлова і знає, хто побореться за крісло мера рідного міста Президента України Володимира Зеленського.

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