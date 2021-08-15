Вбили мера Кривого рогу Костянтина Павлова - ЗМІ

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Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення ЗМІ

Згідно з попередньою інформацією Telegram-каналу Олексія Таймурзина, у селі Вільне під Кривим Рогом убитий мер Кривого Рогу – Костянтин Павлов

Telegram-канал "Черти Кривого Рога" повідомляє, що про смерть Павлова буцімто повідомив у поліцію його бодігард.

"Попередньо, тіло мера Кривого Рогу Павлова знайшли на веранді будинку в селі Вільне. Поруч була рушниця", – додали автори допису.

Нагадаємо, що Костянтин Павлов переміг на виборах мера Кривого рого минулого року після того, як його багаторічний очільник міста Юрій Вілкул достроково пішов з посади. Офіційно за станом здоров'я

До цього Павлов був народним депутатом багатьох скликань від Дніпропетровщини. Багаторічний член бюджетного комітету Верховної Ради