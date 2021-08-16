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У поліції розглядають три версії загибелі мера Кривого Рогу
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16 серпня 2021, 08:29 3471

У поліції розглядають три версії загибелі мера Кривого Рогу

16 серпня 2021, 08:29 3471
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Фото: з відкритих джерел
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Самогубство, вбивство та необережне поводження зі зброєю - саме такі три версії розглядають у Міністерстві внутрішніх справ щодо загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Як передає RegioNews, про це повідомив директор з комунікацій міністерства Артем Шевченко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Первинні слідчі дії покажуть ознаки ймовірності одного з трьох варіантів", - відзначив Шевченко.

За його словами, судово-медична експертиза повинна встановити причину смерті й характер поранення загиблого. Балістична експертиза, зі свого боку, займе дещо більше часу.

Поліцейські Дніпропетровської області проводять слідчі дії. Завтра картина буде більш-менш очевидна ніж та, яка сьогодні. Давайте почекаємо", - додав Шевченко.

Нагадаємо, 15 серпня ввечері стало відомо про вбивство мера Кривого Рога Костянтина Павлова. Пізніше поліція підтвердила його загибель і розпочала кримінальне провадження.

Пізніше президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю мера Кривого Рога Костянтина Павлова.

Кривий Ріг мер МВС поліція смерть убивство

 
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