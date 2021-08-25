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25 серпня 2021, 20:49 4

Щодо батька і сина Януковичів дозволили заочне розслідування у "справі "Межигір'я"

25 серпня 2021, 20:49 4
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Фото з відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд дозволив провести спеціальне досудове розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook, передає RegioNews.

25 серпня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджені прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо колишнього володаря державної резиденції "Межигір’я" та його сина, які підозрюються у незаконному оберненні комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь. Збитки, завдані державі, перевищують 500 млн грн, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваних, які вже 7 років переховуються на території держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором.

Як повідомлялося, на 25 і 27 серпня ВАКС викликав Януковича і його сина до суду для обрання запобіжного заходу.

Раніше, у травні до бюджету України вперше повернули частину грошей Януковича. Більшість конфіскованих коштів становила готівка.

У квітні Фонд гарантування вкладів остаточно ліквідував банк старшого сина Януковича. Вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними.

У березні Януковичу залишили заочний арешт у справі про узурпацію влади.

Нагадаємо, у січні у справі Межигір'я в апеляції ВАКС відмовили у заочному арешті Януковича. Підтверджується відмова в заочному арешті через порушення умов досудового розслідування.

суд ВАКС розслідування Віктор Янукович

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