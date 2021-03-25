Януковичу залишили заочний арешт у справі про узурпацію влади

Захист апелював до процесуальних порушень

Захист апелював до процесуальних порушень

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Київський апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції про застосування заочного арешту до експрезидента України Віктора Януковича у справі про узурпацію влади.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Київський апеляційний суд підтвердив законність рішення про заочний арешт екс-президента Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади.

Відповідне рішення суд виніс у четвер, відмовивши у такий спосіб у задоволенні апеляції адвокатів на рішення Печерського районного суду Києва від 4 травня 2020 року про обрання запобіжного заходу Януковичу у вигляді заочного арешту у справі про зміни до Конституції з метою захоплення влади.

Постанову... якою обрано запобіжний захід Януковичу... залишити без змін, апеляційну скаргу - без задоволення, - йдеться в рішенні суду.

Суд оголосив резолютивну частину рішення, повний текст буде оприлюднено 30 березня.

Захист у своїй скарзі, зокрема, апелював до процесуальних порушень із боку слідства і відсутності належних документів про міжнародний розшук Януковича. Сторона обвинувачення під час судового засідання заявила про відсутність будь-яких процесуальних порушень і пояснила позицію щодо розшуку.

Як повідомлялося 15 березня, Верховний Суд відклав розгляд касаційних скарг на вирок Януковичу до 12 квітня. Адвокати оскаржують його засудження до 13 років позбавлення волі за держзраду та пособництво у веденні війни проти України.