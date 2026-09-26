Акторка Наталка Денисенко зізналась, чи планує виїздити за кордон після прильоту біля її будинку
Нещодавно стався приліт недалеко біля будинку акторки Наталки Денисенко. Акторка зізналась, чи були в неї думки про виїзд з україни
Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.
Наталка Денисенко розповіла, що обстріли змушують її замислюватись про життя за кордоном. За її словами, інколи їй хочеться втекти від небезпеки. При цьому конкретний планів на переїзд у неї немає. Артистка наголосила, що наразі їй важливо, щоб у неї залишалась можливість працювати.
Нагадаємо, раніше акторка та її колишній чоловік показували кадри, як виглядав район з пологовим будинком, де народився їхній син, після російської атаки.
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