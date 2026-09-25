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Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
25 вересня 2026, 07:56

Паливна криза і знищені АЗС: хто заплатить та як діяли інші країни

25 вересня 2026, 07:56
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Експерти прямо попереджають: збитки за знищені АЗС ляжуть на горб українців
Фото: Прокуратура України
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Витрати на укриття, знищені резервуари та бензовози закладатимуть у вартість пального.

За цією ж логікою всі інші збитки від "примусу до миру" теж закладуться в ціноутворення й будуть покриватися коштом простих споживачів. Плюс: держава, в якій розкрадається третина ВВП, планує ще більше підвищення податків. І ще більше підвищить акциз назло власним громадянам.

На цьому тлі – порівняння: як діяли нормальні уряди нормальних країн під час паливної кризи.

Щойно стрибнули ціни на пальне і зросла інфляція – всі цивілізовані країни, крім нашої, оперативно знизили податки, примусово обмежили націнки і компенсували населенню й бізнесу витрати. Аби збити ціни на пальне, всі країни тимчасово знизили ПДВ, акцизи, паливні збори.

12 країн на час паливної кризи скасували енергетичні та екологічні податки. Решта – знизили податки до мінімуму. Туреччина ввела плаваючий акциз, за яким податок на бензин автоматично знижується відповідно до коливання світових цін.

Більшість держав установили цінові стелі для пального і заборонили маржу. Були запроваджені субсидії, компенсація тарифів для населення і прямий контроль цін на електрику.

Таїланд примусово знизив ціни на етапі нафтопереробки. 6 країн ввели спецтарифи для малозабезпечених і сільських мешканців.

Португалія платила людям 15 євро за 1 газовий балон. Іспанія ввела прямі знижки на комунальні послуги.

Британія проплатила керосин для автономного опалення в будинках, де нема газу. Швеція провела компенсацію рахунків за електрику та газ автоматично через систему соцстрахування.

Словаччина видала субсидії 90% домогосподарств і заборонила експорт дизелю на час кризи. Філіппіни напряму дали субсидії водіям громадського транспорту. Литва знизила акциз на дизель для фермерів у 6 разів. Норвегія скасувала податок на викиди вуглецю.

Отак у світі уряди дбають про своїх людей.

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Україна війна ціни АЗС паливо податки держава
 
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