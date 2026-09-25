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25 вересня 2026, 22:40

У Дніпрі чоловік та жінка шукали наркотики разом із малюком

25 вересня 2026, 22:40
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Фото: Національна поліція
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У соцмережах жителі Дніпра повідомили про шокуючий випадок. Помітили чоловіка та жінку, які шукали наркотики, і з ними була маленька дитина

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

За словами місцевих жителів, це сталось на житловому масиві Лівобережний-3. Там помітили жінку з чоловіком. Вони разом із маленькою дитиною шукали схованку з наркотиками.

Як розповіли очевидці, чоловік розривав землю, було видно, що і він, і його супутниця нервували. Чи звертались люди до правоохоронців щодо цього - невідомо.

Нагадаємо, правоохоронці Івано-Франківської області викрили та ліквідували канал постачання наркотичних засобів до Коломийської виправної колонії. 35-річний мешканець Калуша закуповував наркотичні речовини, маскував їх у цукерках та паштеті, після чого надсилав поштові відправлення до колонії

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