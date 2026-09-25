Окупанти атакували дроном ліцей на Київщині: сталася пожежа

Фото: ДСНС

Російські війська атакували ліцей у Київській області безпілотником. Внаслідок удару виникла пожежа. На момент атаки учнів у закладі не було

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews .

За попередньою інформацією, охоронець, який перебував у ліцеї під час атаки, не постраждав.

На місце прибули рятувальники. Вони працюють над ліквідацією пожежі.

У повідомленні зазначається, що протягом дня російські війська атакують Київ та Київську область. За наданою інформацією, під ударом перебувають цивільні об’єкти.

Інформація про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що у Солом’янському районі Києва 25 вересня внаслідок влучання безпілотника в офісну будівлю загинули четверо людей. Ще семеро постраждали, серед них — дитина.