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25 вересня 2026, 21:26

Окупанти атакували дроном ліцей на Київщині: сталася пожежа

25 вересня 2026, 21:26
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Фото: ДСНС
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Російські війська атакували ліцей у Київській області безпілотником. Внаслідок удару виникла пожежа. На момент атаки учнів у закладі не було

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, охоронець, який перебував у ліцеї під час атаки, не постраждав.

На місце прибули рятувальники. Вони працюють над ліквідацією пожежі.

У повідомленні зазначається, що протягом дня російські війська атакують Київ та Київську область. За наданою інформацією, під ударом перебувають цивільні об’єкти.

Інформація про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що у Солом’янському районі Києва 25 вересня внаслідок влучання безпілотника в офісну будівлю загинули четверо людей. Ще семеро постраждали, серед них — дитина.

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