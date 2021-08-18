Суд оголосив у розшук екскомандира "беркутівців" Шаповалова

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Подільський районний суд Києва у понеділок оголосив у розшук колишнього командира харківського "Беркуту" Віктора Шаповалова, який не з'явився на засідання

Про це повідомив потерпілий Олександр Тимошенко, який був на судовому засіданні, повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook ГО "Адвокатська дорадча група”.

Розглянули клопотання прокурора про оголошення зниклого обвинуваченого Шаповалова в розшук. Його адвокат Юсупова запевняла учасників розгляду справи в тому, що в цьому нема потреби, бо її клієнт ще може знайтися після заяви його дружини про розшук чоловіка, - уточнив Тимошенко.

Як зазначається, після розгляду клопотання прокурора суддя Людмила Казмиренко оголосила Шаповалова у розшук.

За інформацією активістів, Шаповалов обвинувачується у перевищенні влади та службових повноважень 18 лютого 2014 року під час протистоянь у центрі столиці, що призвело до тяжких наслідків, щодо цього справу розглядає Подільський райсуд Києва.

Шаповалову також раніше було оголошено підозру в іншій справі — щодо організації терористичного акту та вбивств мітингувальників 18 лютого 2014 року, щодо цього Печерський райсуд Києва 5 серпня цього року дав дозвіл на його затримання, оскільки Шаповалов не з'явився на засідання з обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомлялося, 4 серпня у справах Майдану екскомандиру "Беркуту" повідомили про підозру - слідчі повідомили про підозру колишньому командиру оперативної роти батальйону міліції "Беркут" в Харківській області у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів і демонстрацій.