Ведуча Соломія Вітвіцька показала ремонт дитячої кімнати для первістка
Ведуча Соломія Вітвіцька готується стати мамою. Вона показала, як вона підготовила дитячу кімнату
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
Соломія Вітвіцька показала, як вони із чоловіком готують дитячу кімнату. Ремонт триває не перший місяць. Поки що меблі не встиглли розпакувати, але вже потроху "вимальовується картинка".
"Коли вже покладена підлога, вимальовується загальна картинка. І це додає оптимізму. Це дитяча", - каже ведуча.
Нагадаємо, що Соломія Вітвіцька перенесла серйозну операцію, тому спочатку вона списувала зміни у самопочутті на це. Проте коли описала свої симптоми штучному інтелекту, виявилось, що треба зробити тест. Таким чином, ведуча дізналась, що буде мамою.
"Ракета біля нас влучила": Наталка Денисенко показала кадри біля її будинкуВсі новини »
25 вересня 2026, 01:55Акторка Міла Сивацька розповіла, якими були пологи за кордоном
25 вересня 2026, 01:35"Я не мавпа": співак Шугар жорстко звернувся до шанувальників
25 вересня 2026, 00:55
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Падіння цін на дизель припинилось: які цінники на АЗС
25 вересня 2026, 23:55Наслідки обстрілів: чи вдарить це по гаманцях українців - що буде з цінами
25 вересня 2026, 23:40На Прикарпатті аферисти у соцмережах виманили в людей майже півмільйона
25 вересня 2026, 23:20Зеленський після Ставки: Україна прискорює виробництво перехоплювачів реактивних "шахедів"
25 вересня 2026, 22:58Киянин вкрав з METRO коняк і пішов під суд
25 вересня 2026, 22:55У Дніпрі чоловік та жінка шукали наркотики разом із малюком
25 вересня 2026, 22:40ДПС отримала нового виконувача обов’язків керівника
25 вересня 2026, 22:20У "Оберезі" знайшли сотні фіктивних мобілізацій: підозри отримали керівники РТЦК
25 вересня 2026, 21:50На Буковині мотоцикліст вирішив "поганяти" на зустрічці: його пасажирка постраждала
25 вересня 2026, 21:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі блоги »