Ведуча Соломія Вітвіцька показала ремонт дитячої кімнати для первістка

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Ведуча Соломія Вітвіцька готується стати мамою. Вона показала, як вона підготовила дитячу кімнату

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Соломія Вітвіцька показала, як вони із чоловіком готують дитячу кімнату. Ремонт триває не перший місяць. Поки що меблі не встиглли розпакувати, але вже потроху "вимальовується картинка".

"Коли вже покладена підлога, вимальовується загальна картинка. І це додає оптимізму. Це дитяча", - каже ведуча.

Нагадаємо, що Соломія Вітвіцька перенесла серйозну операцію, тому спочатку вона списувала зміни у самопочутті на це. Проте коли описала свої симптоми штучному інтелекту, виявилось, що треба зробити тест. Таким чином, ведуча дізналась, що буде мамою.