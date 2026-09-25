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25 вересня 2026, 22:20

ДПС отримала нового виконувача обов’язків керівника

25 вересня 2026, 22:20
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Фото ілюстративне
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Кабінет Міністрів України призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника Державної податкової служби та тимчасово поклав на нього виконання обов’язків очільника ДПС

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews.

Перед новим виконувачем обов’язків керівника служби поставили низку завдань.

Серед них — забезпечення злагодженої та безперебійної роботи ДПС, виконання планів надходжень до державного бюджету, а також удосконалення і спрощення адміністрування податків.

Окремо серед пріоритетів визначили покращення взаємодії податкової служби з бізнесом та забезпечення відкритого діалогу з платниками податків.

Таким чином, Конюшенко тимчасово керуватиме Державною податковою службою на період виконання обов’язків керівника ДПС.

Нагадаємо, що раніше полковника Артема Мартиненка призначили на посаду заступника Головнокомандувача Збройних сил України.

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