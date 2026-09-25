ДПС отримала нового виконувача обов’язків керівника
Кабінет Міністрів України призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника Державної податкової служби та тимчасово поклав на нього виконання обов’язків очільника ДПС
Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews.
Перед новим виконувачем обов’язків керівника служби поставили низку завдань.
Серед них — забезпечення злагодженої та безперебійної роботи ДПС, виконання планів надходжень до державного бюджету, а також удосконалення і спрощення адміністрування податків.
Окремо серед пріоритетів визначили покращення взаємодії податкової служби з бізнесом та забезпечення відкритого діалогу з платниками податків.
Таким чином, Конюшенко тимчасово керуватиме Державною податковою службою на період виконання обов’язків керівника ДПС.
Нагадаємо, що раніше полковника Артема Мартиненка призначили на посаду заступника Головнокомандувача Збройних сил України.