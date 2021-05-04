До бюджету України вперше повернули частину грошей Януковича

Більшість конфіскованих коштів становила готівка

Більшість конфіскованих коштів становила готівка

Фото: із відкритих джерел

Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає RegioNews.

І це не якісь міфічні цінні папери - це 1,3 млрд дол. готівкою і близько 200 млн дол. цінними паперами, на розмір яких був скорочений державний борг України... Ми вперше в історії двосторонніх відносин з США повернули 600 тис. дол. з американської землі", - розповів Єнін.

Він зазначив, що мова йде про злочинну організацію, яка діяла за часів президентства Віктора Януковича, і коли його найближче оточення, "яке родом з Донбасу, обкрадало, перш за все, той же Донбас".

Вони збирали гроші з усієї України, з усіх галузей економіки, відмивали їх спочатку в Україні, потім через так звані підприємства-хаби виводили ці гроші в міжнародні "відмивальні" центри", - додав заступник міністра.

Євген Єнін підсумував, що робота щодо повернення активів Віктора Януковича та його оточення продовжується.

Нагадаємо, 25 березня Януковичу залишили заочний арешт у справі про узурпацію влади. Захист апелював до процесуальних порушень.

Також 12 квітня Верховний Суд відмовив Януковичу в участі у засіданні по відеозв'язку у справі про державну зраду. Чергове судове засідання у справі заплановано на 14:00 17 травня 2021 року.