12:31  20 серпня
У Чернівецькій області 20 осіб після святкування весілля потрапили до лікарні з COVID-19
14:24  20 серпня
Кличка викликали на засідання РНБО, але він не прийде
08:09  20 серпня
Доба в ООС: зафіксовано дев'ять порушень, загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2021, 13:19 1585

Семенченко оголосив безстрокове голодування

20 серпня 2021, 13:19 1585
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Народний депутат 8 скликання ВР Семен Семенченко, якого підозрюють у причетності до створення "приватної військової компанії", заявив про початок безстрокового голодування

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook Семенченка.

Апеляційний суд знову переніс розгляд справи Семена Семенченка на 3 вересня. Причина переносу - Солом’янський суд не встиг за місяць передати документи по справі", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, Семен Семенченко під час судового засідання оголосив про початок безстрокового голодування.

Семенченка продовжують утримувати в ізоляторі СБУ вже 6 місяців, з перервою на 12 днів домашнього арешту вдома.

Нагадаємо, 24 березня СБУ затримала агента НАБУ Шевченка і Семена Семенченка. Їм інкримінують організацію не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

26 березня Семенченка суд відправив під варту на 2 місяці. Запобіжний захід - без права внесення застави.

14 липня суд змінив запобіжний захід Семенченку та відправив його під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

суд СБУ арешт голодування Семен Семенченко

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua