Семенченко оголосив безстрокове голодування

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Народний депутат 8 скликання ВР Семен Семенченко, якого підозрюють у причетності до створення "приватної військової компанії", заявив про початок безстрокового голодування

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook Семенченка.

Апеляційний суд знову переніс розгляд справи Семена Семенченка на 3 вересня. Причина переносу - Солом’янський суд не встиг за місяць передати документи по справі", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, Семен Семенченко під час судового засідання оголосив про початок безстрокового голодування.

Семенченка продовжують утримувати в ізоляторі СБУ вже 6 місяців, з перервою на 12 днів домашнього арешту вдома.

Нагадаємо, 24 березня СБУ затримала агента НАБУ Шевченка і Семена Семенченка. Їм інкримінують організацію не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

26 березня Семенченка суд відправив під варту на 2 місяці. Запобіжний захід - без права внесення застави.

14 липня суд змінив запобіжний захід Семенченку та відправив його під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.