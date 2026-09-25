На Буковині мотоцикліст вирішив "поганяти" на зустрічці: його пасажирка постраждала

Фото: Національна поліція

На Буковині судитимуть чоловіка за ДТП. Він сів за кермо мотоцикла п'яним і допустив зіткнення з авто

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Аварія сталась у червні в селі Ясени. 24-річний чоловік керував мотоциклом Senke Desert GY-5 у п'яному стані. Він проявив неуважність і самовпевненість, і виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з Dacia Sandero, за кермом якого був 35-річний місцевий житель.

Внаслідок ДТП 18-річна пасажирка двоколісного отримала травми, які відносяться до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

Найближчим часом водій постане перед судом.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині зіткнулися легковик та вантажівка. Загинули двоє маленьких дітей, ще троє людей отримали травми.