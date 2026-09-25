Падіння цін на дизель припинилось: які цінники на АЗС
В Україні ціни на пальне лишаються нестабільними. При цьому ціни на дизель знову пішли вгору
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 26 вересня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 93,00 гривні за літр (-0,56 гривні);
- бензин А-95 – 89,25 гривні за літр (без змін);
- бензин А-92 – 85,98 гривні за літр (+0,02 гривні);
- дизпальне – 98,42 гривні за літр (+0,01 гривні);
- автогаз – 43,92 гривні за літр (-0,01 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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