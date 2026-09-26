Переможниця "Холостяка" вийшла заміж
Переможниця "Холостяка-12" вийшла заміж. У мережі показали перші кадри з весілля
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
Весілля відбулось 23 вересня. Катерина Лозовицька вийшла заміж за співака Гідаята Сеїдова. Дату вони не афішували, проте у мережі уже з'явились перші кадри з весілля.
Нагадаємо, раніше шеф-кухар Євген Клопотенко зізнався, чи планують вони з дружиною дітей.
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