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16 квітня 2021, 16:12 850

Фонд гарантування вкладів остаточно ліквідував банк старшого сина Януковича

16 квітня 2021, 16:12 850
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Вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними
Вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними
Фото з відкритих джерел
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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб остаточно ліквідував Всеукраїнський банк розвитку (ВБР), власником якого значився старший син експрезидента України Віктора Януковича Олександр Янукович.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передає RegioNews.

До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про проведення державної реєстрації припинення ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ" як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим, – йдеться у повідомленні Фонду.

У відомстві зазначили, що вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними, і повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора ПАТ "ВБР" припинено.

Як повідомлялося, 12 квітня Верховний Суд відмовив Януковичу в участі у засіданні по відеозв'язку. Чергове судове засідання у справі заплановано на 14:00 17 травня 2021 року.

банки Віктор Янукович син ліквідація фонд

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