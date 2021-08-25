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25 августа 2021, 20:49 7

В отношении отца и сына Януковичей разрешили заочное расследование по "делу "Межигорья"

25 августа 2021, 20:49 7
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Фото из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook, передает RegioNews.

25 августа 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайства детектива НАБУ, согласованные прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего обладателя государственной резиденции "Межигорье" и его сына, которые подозреваются в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу. Убытки, нанесенные государству, превышают 500 млн грн, - говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение даст возможность завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые уже 7 лет скрываются на территории государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором.

Как сообщалось, на 25 и 27 августа ВАКС вызвал Януковича и его сына в суд для избрания меры пресечения.

Ранее, в мае в бюджет Украины впервые вернули часть денег Януковича. Большинство конфискованных средств составляла наличность.

В апреле Фонд гарантирования вкладов окончательно ликвидировал банк старшего сына Януковича. Требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены за недостаточностью его имущества, считаются погашенными.

В марте Януковичу оставили заочный арест по делу об узурпации власти.

Напомним, в январе в деле Межигорья в апелляции ВАКС отказали в заочном аресте Януковича. Подтверждается отказ в заочном аресте из-за нарушения условий досудебного расследования.

суд ВАКС расследование Виктор Янукович

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